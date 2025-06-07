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«Оренбург» объявил об уходе трех футболистов-легионеров

Футболисты Габриэль Флорентин, Химми Марин и Иван Башич покинули «Оренбург» по истечении срока контрактов, сообщается в телеграм-канале клуба.

Источник: Чемпионат.com

Аргентинец Флорентин за три сезона сыграл в 58 встречах за южноуральцев, забил пять голов. Костариканец Марин 89 раз выходил на поле в футболке «Оренбурга» и отличился 16 раз. Босниец Башич в трёх сезонах за «Оренбург» сыграл 86 матчей и забил четыре мяча.

«Клуб благодарит футболистов за сотрудничество и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург».