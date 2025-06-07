«Оренбург» объявил об уходе трех футболистов-легионеров

Аргентинец Флорентин за три сезона сыграл в 58 встречах за южноуральцев, забил пять голов. Костариканец Марин 89 раз выходил на поле в футболке «Оренбурга» и отличился 16 раз. Босниец Башич в трёх сезонах за «Оренбург» сыграл 86 матчей и забил четыре мяча.