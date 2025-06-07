«Николич сам хочет уйти из ЦСКА». Главное о самой неожиданной новости РПЛ этого лета

Для всех в ЦСКА появившаяся информация — большая неожиданность. Ведь ещё неделю назад Марко выиграл Кубок России, после чего в раздевалке заявил о чемпионских амбициях на следующий сезон. Сейчас же шансов на то, что его уговорят остаться, очень мало. Скорее, их почти нет. Среди причин такого решения Николича называют два момента: тренер остался недоволен зимней работой клуба на рынке и не верит, что летом ситуация изменится. Плюс — процессами принятий решений. Видимо, речь идёт о том, что сам он не очень глубоко погружён в трансферную работу, ведь известный факт — в ЦСКА тренер в основном работает с игроками, а не выбирает их. «Это не желание выбить новый контракт с клубом — Николич сам хочет уйти из ЦСКА. Он понимает, что уходит на пике», — добавил один из собеседников «Чемпионата».