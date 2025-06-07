СМИ раскрыли, сколько Николич будет получать в греческом клубе

Николичу 45 лет. Он возглавил ЦСКА в июне 2024 года и в первом сезоне завоевал с «красно-синими» Кубок России и бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). С 2020 по 2021 год Николич руководил московским «Локомотивом», с которым также завоевал Кубок России.