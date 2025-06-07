СМИ раскрыли, сколько Николич будет получать в греческом клубе

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Греческий футбольный клуб АЕК предложил сербскому специалисту Марко Николичу контракт с зарплатой в размере 2 миллионов евро за сезон, сообщает butasport.rs.
Ранее издание gazzetta.gr сообщило, что Николич оставит пост главного тренера ЦСКА и продолжит карьеру в АЕКе.
Действующий контракт Николича с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. В соглашении специалиста с московским клубом прописан пункт об отступных в размере 600 тысяч евро, которые должны быть выплачены «красно-синим» за досрочное расторжение контракта.
Николичу 45 лет. Он возглавил ЦСКА в июне 2024 года и в первом сезоне завоевал с «красно-синими» Кубок России и бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). С 2020 по 2021 год Николич руководил московским «Локомотивом», с которым также завоевал Кубок России.