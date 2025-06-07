Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Австрия
2
:
Румыния
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Албания
0
:
Сербия
0
Все коэффициенты
П1
7.25
X
1.52
П2
4.80
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Мальта
0
:
Литва
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Андорра
0
:
Англия
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Сан-Марино
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
08.06
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.88
П2
2.75

«Жду, когда он сам внятно озвучит свою позицию». Арустамян — о тренере ЦСКА Николиче

Футбольный комментатор Нобель Арустамян отреагировал на слухи о возможном уходе из московского ЦСКА сербского главного тренера Марко Николича, интерес к которому, как сообщается, проявляет греческий АЕК.

Источник: Чемпионат.com

Футбольный комментатор Нобель Арустамян отреагировал на слухи о возможном уходе из московского ЦСКА сербского главного тренера Марко Николича, интерес к которому, как сообщается, проявляет греческий АЕК.

«С Марко я знаком давно и жду, когда он сам внятно озвучит свою позицию. Обычно он не уходит от ответа — любопытно, что скажет в этот раз», — написал Арустамян в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что АЕК заинтересован в трансфере главного тренера ЦСКА Марко Николича. Сообщалось, что сербский специалист готов самостоятельно выкупить свой контракт с армейцами, чтобы сменить команду. По данным СМИ, тренер уже оповестил некоторых игроков команды о своём уходе и попрощался с ними.