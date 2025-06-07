Егор Титов отреагировал на признание Маркиньоса лучшим игроком сезона в «Спартаке»

А за что мы любим футбол? За голы, за ассисты. Вот здесь, наверное, или Угальде, или Барко. Но мы, опять же, говорим про трёх футболистов. Не упоминаем полузащитников — в какой-то момент ведь и Мартинс был хорош, выдал великолепный месяц. Это можно долго обсуждать, но раз болельщик выбрал, так тому и быть", — приводит слова Титова Metaratings.