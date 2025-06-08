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Черчесов предложил ЦСКА три кандидатуры на пост главного тренера вместо Николича

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации в московском ЦСКА, из которого, по информации СМИ, уходит сербский наставник Марко Николич. Ожидается, что Николич, под руководством которого ЦСКА в минувшем сезоне выиграл Кубок России и стал бронзовым призером РПЛ, продолжит работу в греческом клубе АЕК.

Источник: Sport24

Черчесов предложил ЦСКА три кандидатуры на пост главного тренера вместо Николича — братьев Алексея и Василия Березуцких, а также Сергея Игнашевича.

При этом, по данным «СЭ», в списке тренеров, которых сейчас рассматривают красно-синие, фигурирует кандидатура самого Черчесова.

«Для начала хочу сказать, что жаль, что Николич уходит, Марко провел хороший сезон, взяв Кубок страны и бронзовые медали чемпионата. По поводу моего присутствия в некоем списке ничего не знаю, но сам себя включил бы в него далеко не первым. Ведь есть коренные армейцы братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, чьи карьеры неразрывно связаны с ЦСКА, это люди, бравшие с клубом Кубок УЕФА и множество золотых медалей РПЛ. Назначение кого-то из них выглядело бы логично. Но есть руководители ПФК, которые примут решение», — заявил Черчесов, ранее работавший с другими московскими клубами — «Спартаком» и «Динамо».