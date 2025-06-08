Черчесов предложил ЦСКА три кандидатуры на пост главного тренера вместо Николича

«Для начала хочу сказать, что жаль, что Николич уходит, Марко провел хороший сезон, взяв Кубок страны и бронзовые медали чемпионата. По поводу моего присутствия в некоем списке ничего не знаю, но сам себя включил бы в него далеко не первым. Ведь есть коренные армейцы братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, чьи карьеры неразрывно связаны с ЦСКА, это люди, бравшие с клубом Кубок УЕФА и множество золотых медалей РПЛ. Назначение кого-то из них выглядело бы логично. Но есть руководители ПФК, которые примут решение», — заявил Черчесов, ранее работавший с другими московскими клубами — «Спартаком» и «Динамо».