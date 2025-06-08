Марко Николич завершил переход из ЦСКА в АЕК. Официальное объявление — на следующей неделе

По данным источника, сделка полностью согласована, контракт будет подписан на два года. АЕК выплатит ЦСКА € 600 тыс. для выкупа контракта Марко. В тренерский штаб Николича точно войдут Радое Смилянич, Александар Рогич, а также эксперт по физической подготовке футболистов Горан Басарич.