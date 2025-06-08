Почему Николич уходит из ЦСКА — и зачем ему АЕК?

Слышал историю, что Марко Николич был недоволен зимними трансферами ЦСКА. Поэтому Алеррандро так плохо выглядел весной и мало выходил на поле, а Вильягра не играл вообще. Но, кажется, дело тут не совсем и уж точно не только в этом.