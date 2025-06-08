Почему Николич уходит из ЦСКА — и зачем ему АЕК?

Главная бомба лета — даже не возможное назначение Карпина в «Динамо», а самоволка Николича, на которую, правда, он имел право. Ведь ЦСКА хоть и центральный спортивный клуб армии, но живет по футбольным законам.
Слышал историю, что Марко Николич был недоволен зимними трансферами ЦСКА. Поэтому Алеррандро так плохо выглядел весной и мало выходил на поле, а Вильягра не играл вообще. Но, кажется, дело тут не совсем и уж точно не только в этом.
Николич приходил в ЦСКА из «Шабаб Аль-Ахли», который при Марко занял второе место в чемпионате ОАЭ. Оттуда его по большому счету убрали. Да, по соглашению сторон, но все-таки из-за плохого (по меркам клуба) результата.
Тогда Николич находился в печальном состоянии, но этой весной резко взлетел — взял Кубок и третье место РПЛ заодно, хотя казалось, что ни то ни другое не возможно. Причем без помощи зимних трансферов — просто максимально использовал возможности своих футболистов.
И вот казалось, что ситуация максимально благоприятная: любовь болельщиков, руководителей и игроков. Вдобавок — летние сборы, на которых есть шанс дождаться новичков.
Но здесь есть «но».
Во-первых, складывается ощущение, что вряд ли на второй сезон Марко мог бы сделать что-то интереснее — ромб в конце концов кто-то взломает, а Кисляк с позиции опорного когда-то перестанет переворачивать сложные матчи. Возможно, прямо сейчас случился пик Николича в ЦСКА. И он на этом пике уходит.
А тут еще предложение от АЕК, гораздо интереснее по деньгам. Еврокубки, контракт пожирнее и семья рядом.
Самовыкуп просто смешной (600 тысяч, но не потому, что Николич выиграл Кубок, как пишет Иван Карпов, а потому что ЦСКА с Марко залез в тройку РПЛ). Так почему нет?
Помнится, Паоло Ваноли, которого на днях уволили из «Торино», после победного Кубка тут же умчался в Италию. По той же самой причине — чувствовал, что лучшего момента уже не представится.
Заработал репутацию и уехал тренером-победителем. У Николича тоже все максимально срослось: оверперформанс в 2025-м, еврокубки, семья, новый контракт. Разорвал лигу и может получить лучшие условия.
И самое-самое главное. У Марко Николича всегда была мечта. Это может звучать глупо для человека, способного воспринимать мир только через призму утилитарности. Но для других становится понятно: Марко в каком-то смысле мечтатель. Или карьерист, если говорить теми же утилитарными категориями.
Он желает работать в большом европейском клубе. Можно оценивать мотивацию по-разному, но он точно этого хочет. В конце концов, Марко этим летом исполняется 46. Когда еще осуществлять мечты?
Для большой карьеры нужно время и успешные кейсы в еврокубках. И, возможно, для Марко это последний шанс.
Вполне себе пойму, если кто-то обвинит Николича в предательстве. Особенно если обвинителями окажутся футболисты или — тем более — преданные болельщики. Возможно, кто-то обвинит во всем ЦСКА, который не удержал тренера. Хотя мог продлить контракт, дать сногсшибающие условия или нарисовать мощнейшую перспективу на ближайшее будущее.
Мне же кажется, что потенциальный уход Николича — сложившиеся обстоятельства, которые можно было предугадать. Но предотвратить — очень вряд ли.