Денис Глушаков назвал трёх лучших футболистов минувшего сезона РПЛ

«Лучшими футболистами прошедшего сезона назову Алексея Батракова, Джона Кордобу, Максима Осипенко. Осипенко хорошо играл, назабивал голов. Кордоба выиграл чемпионство с “Краснодаром”, а Батраков в принципе стабильно сыграл, может быть, за исключением последних матчей, но не только он, но и команда не очень хорошо сыграла», — приводит слова Глушакова ТАСС.
По результатам минувшего сезона Кордоба в составе «Краснодара» стал победителем РПЛ и забил 12 голов в 25 матчах турнира. Осипенко вместе с «Ростовом» дошёл до финала Фонбет Кубка России. В РПЛ защитник отметился девятью мячами в 30 играх. Батраков с «Локомотивом» занял шестое место в чемпионате России, полузащитник поразил ворота соперников 14 раз в 29 встречах.