Денис Глушаков назвал трёх лучших футболистов минувшего сезона РПЛ

«Лучшими футболистами прошедшего сезона назову Алексея Батракова, Джона Кордобу, Максима Осипенко. Осипенко хорошо играл, назабивал голов. Кордоба выиграл чемпионство с “Краснодаром”, а Батраков в принципе стабильно сыграл, может быть, за исключением последних матчей, но не только он, но и команда не очень хорошо сыграла», — приводит слова Глушакова ТАСС.