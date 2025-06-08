«Зенит» выиграл Суперкубок России

Команда была основана 21 января 2020 года. За это время футболистки «Зенита» завоевали золотые медали чемпионата России трижды — в 2022, 2023, 2024 годах, а также выиграли бронзовые награды национального первенства — в 2021 году. До финала Кубка России команда добиралась трижды — в 2021, 2022, 2023 годах, однако выиграть трофей команде не удалось. В 2024 году «Зенит» также проиграл матч за Суперкубок страны.