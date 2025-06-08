Исторический рекорд «Краснодара»: вот почему Галицкий снова оказался прав

Да, по количеству воспитанников в составе (их четверо — включая Даниила Голикова) «Краснодар» делит седьмое место в РПЛ с «Зенитом», но по их качеству — реализовал заветы Галицкого. Если в Питере воспитанники провели на поле всего шесть минут (20-летний полузащитник Дмитрий Васильев выходил на замены), то в «Краснодаре» — стали лидерами. Представить чемпионский состав Мусаева без Сперцяна, Черникова и Агкацева невозможно. А совокупная стоимость воспитанников Галицкого уже сейчас составляет 31 млн евро — второй результат в лиге после «Локомотива» (при том, что их всего четверо).