Исторический рекорд «Краснодара»: вот почему Галицкий снова оказался прав

«Краснодар» стал чемпионом РПЛ вопреки прогнозам — с короткой скамейкой, отсутствием зимних трансферов, травмой Сперцяна в концовке. Но в итоге то, что называли слабостью «Краснодара», оказалось его преимуществом. Мусаев собрал самый стабильный состав среди топов РПЛ, а сочетание игроков иногда не менял месяцами.
Особняком стоит вратарь Агкацев, который провел все 30 матчей РПЛ в минувшем сезоне. В совокупности 2700 минут — столько же отыграл лишь защитник «Химок» Александр Филин. Но Агкацев поставил рекорд: стал самым молодым игроком с 2009-го, сыгравшим все 30 матчей сезона от начала до конца. Выходит, такого не было более 15 лет — последний раз в сезоне 2008/2009 это сделал 22-летний Акинфеев.
Да, вратари чаще полевых ставят такие рекорды, но сыгранные минуты Агкацева — символ успеха «Краснодара». Вратарь лишь в этом сезоне стал преемником Сафонова — в 22 года ему доверили место в основе после ухода Матвея. Не искали опытного вратаря, а поставили на своего воспитанника (Агкацев с 2015-го в системе «Краснодара»). И лишь для подстраховки купили 36-летнего Юрия Дюпина, который в итоге стал чемпионом, не проведя в РПЛ ни одной минуты.
В «Краснодаре» продолжили верить в свою вратарскую школу, штампующую топов: от Сафонов до Латышонка и Агкацева. И отказались от лишних трат: южане закончили сезон последней командой РПЛ по задействованным игрокам — 21. Для сравнения: у ЦСКА в минувшем сезоне вышло 28 игроков, у «Зенита» — 30, у «Динамо» и «Спартака» — 32. Но в этой стабильности — сила «Краснодара» Мусаева, выгодно отличавшая его от соперников по топ-5.
Важную роль в этом составе играют свои футболисты. Галицкий мечтал о команде, полностью состоящей из воспитанников академии. Не вышло, но результат уже есть: Сперцян стал лидером «Краснодара» и привлек иностранные клубы, Черников — одним из лучших опорников РПЛ, Агкацев спокойно заменил Сафонова после его трансфера в «ПСЖ».
Да, по количеству воспитанников в составе (их четверо — включая Даниила Голикова) «Краснодар» делит седьмое место в РПЛ с «Зенитом», но по их качеству — реализовал заветы Галицкого. Если в Питере воспитанники провели на поле всего шесть минут (20-летний полузащитник Дмитрий Васильев выходил на замены), то в «Краснодаре» — стали лидерами. Представить чемпионский состав Мусаева без Сперцяна, Черникова и Агкацева невозможно. А совокупная стоимость воспитанников Галицкого уже сейчас составляет 31 млн евро — второй результат в лиге после «Локомотива» (при том, что их всего четверо).
И если Черников и Сперцян не первый сезон играют в основе, то Агкацев внезапно вышел из тени Сафонова, которого раньше лишь изредка подменял. Агкацев провел феноменальный сезон и вырос в цене — теперь он стоит 7,5 млн евро. И не исключено, что вратарь «Краснодара» поборется за место в сборной России с бывшим одноклубником — после чемпионского сезона кажется, что он не уступает Сафонову.
Денис Лебеденко