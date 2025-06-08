Аленичев: Абсолютно верное решение оставить Станковича в «Спартаке»

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В минувшем сезоне столичная команда заняла 4-е место в РПЛ и дошла до финала Пути регионов FONBET Кубка России. В мае «Спартак» сообщил о продлении контракта со Станковичем на один год — до лета 2027-го.
«Пришел бы сейчас другой иностранец, а главным тренером “Спартака” обязательно стал бы зарубежный специалист, и опять была бы перестройка состава, тренер приглашал бы нужных ему игроков и так далее. Так что абсолютно верное решение оставить Станковича», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».