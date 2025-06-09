Кордоба — просто лучший!

Джон стал футболистом, который имел в прошедшем сезоне больше всех голевых моментов, а также тем, на ком фолили чаще всего (по данным РУССТАТ). Это показательный момент, который говорит, во-первых, на кого играла вся команда и от чьих мячей зависела, а во-вторых, о классе форварда, которого очень сложно остановить на пути к воротам легальными методами. Кордоба пахал, постоянно лез в борьбу и не сбавлял требований к себе. Его эмоции после финального свистка в чемпионском матче говорили, насколько для него важно добиться успеха в России.