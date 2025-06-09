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Кордоба — просто лучший!

Таким стал итог опроса 176 футболистов из всех клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Джон Кордоба — лучший футболист РПЛ-2024/25 по версии футболистов. Нападающий «Краснодара» набрал больше всех очков (126) среди 77 номинантов, опередив также попавших в первую тройку Алексея Батракова из «Локомотива» (113 очков) и Эсекьеля Барко из «Спартака» (97 очков).

«СЭ» проводит опрос среди всех футболистов высшего дивизиона чемпионата с 1991 года, когда состоялось последнее первенство СССР. С того времени приз стал одним из главных в футбольной отрасли. Итоги голосования можно считать максимально объективными, так как в нем участвуют исключительно сами футболисты из всех команд премьер-лиги — по 11 от каждой. По сути, это признание среди профессионалов, которые регулярно пересекаются друг с другом на поле и имеют авторитетное мнение.

Кордоба серьезно опередил других претендентов, и его достижения трудно оспорить. Джон стал лучшим бомбардиром «Краснодара», внеся огромный вклад в первое в истории чемпионство «быков». Более того — забил золотой гол в последнем туре в ворота «Динамо» (3:0)! Колумбиец набрал меньше баллов по системе «гол плюс пас», чем в прошлом сезоне, однако его достижения неправильно оценивать исключительно через призму результативности. Хотя были дни, когда он приносил победу своей команде в важнейших матчах именно за счет индивидуальных действий (например, с «Зенитом» и «Локомотивом» в первом круге).

Важно, что Кордоба являлся и ментальным лидером «Краснодара». Именно характера «быкам» не хватало на весенних отрезках последних лет, и Кордоба в этом году заряжал своей уверенностью партнеров, чтобы вся команда наконец поверила в себя.

Джон стал футболистом, который имел в прошедшем сезоне больше всех голевых моментов, а также тем, на ком фолили чаще всего (по данным РУССТАТ). Это показательный момент, который говорит, во-первых, на кого играла вся команда и от чьих мячей зависела, а во-вторых, о классе форварда, которого очень сложно остановить на пути к воротам легальными методами. Кордоба пахал, постоянно лез в борьбу и не сбавлял требований к себе. Его эмоции после финального свистка в чемпионском матче говорили, насколько для него важно добиться успеха в России.

А ведь прошлым летом Джон мог оказать в Санкт-Петербурге и Москве — предметный интерес к нему проявляли «Зенит» и «Спартак». Но колумбиец остался в Краснодаре — и весьма символично, что именно он стал одним из главных творцов долгожданного золота «быков». Все и всем доказав.

Конечно, ни один нападающий в мире не представляет угрозу в отрыве от команды, потому признание Кордобы лучшим — комплимент всему «Краснодару», футболистам, тренерскому штабу. Но если уж и выбирать самый незаменимый элемент в чемпионском пазле «быков», то это и правда Джон. Тот, кого уже давно многие признавали лучшим форвардом нашей лиги. Теперь же он просто лучший.

Марк Бессонов