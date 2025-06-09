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«Одна гетра белая, другая синяя». Манише — о проблемах «Динамо» с экипировкой в 2005-м

Экс-футболист московского «Динамо», «Порту», «Челси» и сборной Португалии Манише рассказал о проблемах в российском клубе.

Источник: Чемпионат.com

— Я приехал в «Динамо», а через две недели родилась моя дочь. Меня не отпустили к ней, потому что уже шли матчи чемпионата России. Я мог понять это решение, но грустил. Ну и нужно учитывать уровень инфраструктуры в клубе. Сейчас он отличный, теперь многие хотят в «Динамо». Крутой стадион, классная база и больше зрителей, но тогда было иначе.

Я привык играть в Лиге чемпионов и побеждать, а оказался в РПЛ. Причём «Динамо» не было ведущей командой России. Тогда выделялись ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак», а мы оставались ниже. Никто не объяснял нам философию клуба, а иностранцам стоит рассказывать об истории команды. Видел только статую Яшина и больше ничего. Я приехал из клуба, где футболисты могли сконцентрироваться на игре и не беспокоиться больше ни о чём.

— А в «Динамо» было не так?

— Вот даже взять экипировку. У нас на одной ноге оказывалась белая гетра, на другой — голубая. Мы сами занимались своими бутсами, в отличие от того, как это было устроено в «Порту». Разница в организации была колоссальной, сейчас уже наверняка нет такой пропасти, — сказал Манише в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Манише выступал за «Динамо» с 2005-го по 2006 год.