«Одна гетра белая, другая синяя». Манише — о проблемах «Динамо» с экипировкой в 2005-м

— Я приехал в «Динамо», а через две недели родилась моя дочь. Меня не отпустили к ней, потому что уже шли матчи чемпионата России. Я мог понять это решение, но грустил. Ну и нужно учитывать уровень инфраструктуры в клубе. Сейчас он отличный, теперь многие хотят в «Динамо». Крутой стадион, классная база и больше зрителей, но тогда было иначе.