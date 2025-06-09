Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Казахстан
0
:
Северная Македония
1
Все коэффициенты
П1
40.00
X
5.20
П2
1.25
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Эстония
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
28.00
X
11.00
П2
1.12
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Италия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
30.00
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.60
П2
7.70
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.91
П2
15.00
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.50
П2
3.95

Осинькин: когда я уходил из «Крыльев Советов», разговора о продлении игроков не было

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что на момент его ухода из стана самарцев в клубе не шла речь о возможной пролонгации контракта с действующими футболистами команды.

Источник: Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что на момент его ухода из стана самарцев в клубе не шла речь о возможной пролонгации контракта с действующими футболистами команды.

«Когда я уходил из “Крыльев”, не было разговора о продлении контрактов с игроками. Я не был погружён. Со мной никто напрямую не консультировался, кого нужно дальше продлевать. Но мнения по всем футболистам, конечно, давали. Это были частные разговоры, а не вопросы, продлеваем или нет, на сколько и зачем», — сказал Игорь Осинькин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.