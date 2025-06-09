Эти футболисты РПЛ скоро останутся без работы? У ЦСКА всё сложно не только с Николичем

Клуб уже покинул Михаил Игнатов — контракт с ним не продлили. А ещё одна история связана с Никитой Массалыгой. Парню всего 17 лет, однако главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже привлекал его к матчам за основную команду. Никита принял участие в трёх встречах на весеннем отрезке РПЛ, проведя на поле в общей сложности 39 минут. Бывший тренер юношеской сборной России Андрей Аксёнов высоко оценил Никиту — сказал, что он напоминает ему Лионеля Месси и Ламина Ямаля. У Массалыги более скромная точка зрения. Парень считает, что до уровня Месси ему как до Луны пешком. В конце мая Никита подчеркнул, что хотел бы остаться в «Спартаке», но пока у него нет информации о новом контракте.