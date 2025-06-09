Агент Гапонова прокомментировал уход защитника из «Крыльев Советов»

27-летний Гапонов выступал за «Крылья Советов» с лета 2022 года, куда он перешёл из московского «Спартака». В минувшем сезоне защитник провёл во всех турнирах 15 матчей, в которых отметился одним голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.