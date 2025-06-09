Медведев обозначил планы «Зенита» касаемо тренерского штаба команды

По итогам минувшего сезона «Зенит» завоевал серебряные медали Российской Премьер-Лиги. В Кубке страны клуб остановился за шаг до суперфинала. Отметим, что в 30 турах РПЛ «Зенит» забил 58 голов и пропустил 18 мячей. Чемпионом России по футболу по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории.