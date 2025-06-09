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Медведев обозначил планы «Зенита» касаемо тренерского штаба команды

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев обозначил планы санкт-петербургского клуба касаемо тренерского штаба команды.

Источник: Чемпионат.com

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев обозначил планы санкт-петербургского клуба касаемо тренерского штаба команды. Накануне в СМИ появились новости, что «Зенит» оставит штаб без изменений и продлит с каждым из тренеров контракт на один сезон.

— Тренерский штаб останется без изменений: правдива ли эта информация?

— С возможным дополнением, — приводит слова Александра Медведева интернет-портал «Спорт день за днём».

По итогам минувшего сезона «Зенит» завоевал серебряные медали Российской Премьер-Лиги. В Кубке страны клуб остановился за шаг до суперфинала. Отметим, что в 30 турах РПЛ «Зенит» забил 58 голов и пропустил 18 мячей. Чемпионом России по футболу по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории.