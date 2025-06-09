Агент Жемалетдинова сообщил о приостановке переговоров с ЦСКА на фоне ухода Николича

«Любые договорённости могут в любой момент остановиться до того, как подставлена подпись. В эти два-три дня менеджменту ЦСКА нужно решать другую, первостепенную задачу. Завтра-послезавтра мы продолжим говорить о новом контракте Рифата. Но сейчас клубу важно определиться, с каким тренером они будут входить в сезон. Для нас вопрос продления важен, но согласились подождать несколько дней», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.