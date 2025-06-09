Гришин — о «Пари НН» в РПЛ: если ты проиграл, то должен вылетать

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о ситуации с сохранением прописки «Пари НН» в РПЛ. Нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице по итогам минувшего сезона и уступили в стыковых матчах «Сочи» (3:4 по сумме двух встреч). Однако «Пари НН» всё равно может остаться в РПЛ, заняв место «Химок», которые не прошли лицензирование.