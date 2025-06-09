Аленичев оценил перспективы «Спартака» при Станковиче

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге. В Кубке страны московский клуб остановился за шаг до суперфинала турнира. В последний раз чемпионом России «Спартак» становился в 2017 году под руководством Массимо Карреры.