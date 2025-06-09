Стала известна позиция «Фламенго» по включению игрока «Зенита» Вендела в сделку по Жерсону

По информации источника, совет директоров и футбольный департамент клуба считают, что Вендел — не то имя и не тот профиль, который нужен команде на данный момент. Отмечается, что представители Вендела также обращались в клуб, пытаясь договориться о переходе, но красно-чёрные всё равно отказали.