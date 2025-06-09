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Стала известна позиция «Фламенго» по включению игрока «Зенита» Вендела в сделку по Жерсону

Бразильский «Фламенго» не заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Вендела.

Источник: Чемпионат.com

Бразильский «Фламенго» не заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Вендела. Клуб не рассматривает ни прямой переход, ни включение игрока в сделку по трансферу Жерсона. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, совет директоров и футбольный департамент клуба считают, что Вендел — не то имя и не тот профиль, который нужен команде на данный момент. Отмечается, что представители Вендела также обращались в клуб, пытаясь договориться о переходе, но красно-чёрные всё равно отказали.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» хочет включить Вендела в сделку по Жерсону, чтобы уменьшить сумму выплат за полузащитника сборной Бразилии.