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Марко Николич выступил с заявлением после ухода из ЦСКА

Сербский тренер Марко Николич выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера ПФК ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

Сербский тренер Марко Николич выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера ПФК ЦСКА. Он признался, что это было его решение.

"Дорогие болельщики, в пятницу вечером я позвонил Максиму Орешкину, Евгению Гинеру и Роману Бабаеву, чтобы сообщить о своем решении покинуть ПФК ЦСКА. Возможно, это самое сложное решение в моей карьере, но я его сделал и готов принять новый вызов.

Последние два дня мы находились в диалоге с руководством, но я попросил не уговаривать меня и уважать мое решение. Я звонил капитану команды и другим ребятам. Это прощание заставляет мой голос дрожать.

Я всегда буду любить ЦСКА и болельщиков клуба: они превращали даже товарищеские матчи, а иногда и тренировки, в представления, которые я буду помнить всегда. Я говорил о болельщиках каждый раз на пресс-конференциях и в интервью, говорю сейчас и буду всегда рассказывать всем друзьям, насколько фанаты делали нашу команду сильнее: объединяли, окрыляли, вдохновляли.

Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чем пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их — эти процессы есть в каждой работе, и в профессии тренера в том числе.

У меня прекрасные отношения со всем руководством, сотрудниками, конечно, футболистами, которые поверили в идеи нашего штаба и были вознаграждены медалями и Кубком России. Это прекрасная команда, от самого молодого футболиста до самого опытного, и не просто сильные футболисты, но и личности, прекрасные люди. И я уверен, что ребята продолжат выигрывать и радовать болельщиков.

Я благодарен руководству за честность и помощь с самого первого дня. Надеюсь, что наши отношения, которые я очень ценю и считаю чем-то большим, чем просто профессиональные, сохранятся и дальше.

Однако при выборе работы мы всегда учитываем множество факторов — это и личные вопросы, и вопросы семьи, и амбиции. Работа тренера не исключение, поэтому мы приходим и уходим, так устроено. И однажды я обязательно буду бесконечно рад вновь оказаться на нашем стадионе", — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.