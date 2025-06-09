Марко Николич выступил с заявлением после ухода из ЦСКА

Я всегда буду любить ЦСКА и болельщиков клуба: они превращали даже товарищеские матчи, а иногда и тренировки, в представления, которые я буду помнить всегда. Я говорил о болельщиках каждый раз на пресс-конференциях и в интервью, говорю сейчас и буду всегда рассказывать всем друзьям, насколько фанаты делали нашу команду сильнее: объединяли, окрыляли, вдохновляли.