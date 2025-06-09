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Лисакович: «В “Рубине” при Слуцком каждый день была комедия. Легионеры в определенный момент предали команду»

Форвард «Балтики» и сборной Белоруссии Виталий Лисакович высказался о вылете с «Рубином» из Премьер-лиги.

Источник: rubin-kazan.ru

«Я пришел в клуб из Татарстана вроде бы еще молодым, но уже чуть-чуть поигравшим, набившим шишек. К тому моменту завоевал Кубок России с “Локомотивом”, играл за сборную Белоруссии. Меня пригласили в команду, которая в предыдущем сезоне заняла четвертое место в чемпионате России, выступала в еврокубках. Приехал на сборы и был просто впечатлен. В “Локомотиве” уровень футболистов был высочайший, а в “Рубине” — просто фантастика. Какие тренировки, какой коллектив! И хотя было много легионеров, чувствовался именно коллектив. Все смеялись, шутили. Леонид Викторович любил повеселить. Каждый день была какая-то комедия.

Слуцкий объяснял, что требует от меня, говорил, что нужно делать, что не нужно. Твердил: просто играй в свой футбол. Я его слушал и выполнял.

Вылет из РПЛ? Это было очень тяжело. Легионеры, в определенный момент покинувшие «Рубин», на мой взгляд, предали команду, которая им верила. В итоге они запросто могли среди недели собрать сумки и уехать. А один кадр вообще убыл за день до матча.

Представляете: строится команда, а потом из одиннадцати игроков основы четверо-пятеро сразу выпадают. Понятно, что быстро начали латать дыры. А новые футболисты мыслили совсем иначе, у них были другие качества. Но выбора не было. В итоге стали проигрывать и вылетели«, — приводит слова Лисаковича “Прессбол”.