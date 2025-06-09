Лисакович: «В “Рубине” при Слуцком каждый день была комедия. Легионеры в определенный момент предали команду»

«Я пришел в клуб из Татарстана вроде бы еще молодым, но уже чуть-чуть поигравшим, набившим шишек. К тому моменту завоевал Кубок России с “Локомотивом”, играл за сборную Белоруссии. Меня пригласили в команду, которая в предыдущем сезоне заняла четвертое место в чемпионате России, выступала в еврокубках. Приехал на сборы и был просто впечатлен. В “Локомотиве” уровень футболистов был высочайший, а в “Рубине” — просто фантастика. Какие тренировки, какой коллектив! И хотя было много легионеров, чувствовался именно коллектив. Все смеялись, шутили. Леонид Викторович любил повеселить. Каждый день была какая-то комедия.