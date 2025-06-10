«Никогда не говори никогда». Каррера — о возможности вновь возглавить «Спартак»

Безусловно, часто вспоминаю тот сезон. Прокручиваю какие-то моменты, анализирую, за счёт чего удалось достигнуть того результата. Горжусь тем, что случилось. Но важно не жить только воспоминаниями. То чемпионство — в прошлом. Всё было восемь лет назад. Конечно, оно навсегда со мной, но надо двигаться дальше и не оглядываться на тот успех.