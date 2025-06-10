Как кидали ЦСКА. Рабинер — об уходе Николича в АЕК

И пусть мне тогда кто-то ответит на главный вопрос: если Марко так хотел в еврокубки, даже самые убогие, что аж кушать не мог, зачем он прошлым летом, когда Россия уже два с половиной года была отлучена от международных турниров, подписал контракт с ЦСКА, самым подсанкционным из всех российских футбольных клубов? Где тут хоть какая-то логика, кроме той, что в Греции его ждет жирный контракт на два миллиона евро и хорошо знакомый спортивный директор, с которым можно… Впрочем, стоп, дальше мысль развивать не буду.