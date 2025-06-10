Дмитрий Булыкин: Комличенко принесёт много пользы «Локомотиву»

Если хочешь бороться за высокие места, нужно иметь пару дядек в команде, чтобы они тянули вперёд и не давали шанса на спад. Конечно, возрастных футболистов в команде не должно быть много. Но когда они есть, прибавляют мудрости, опыта и мотивации как на футбольном поле, так и в раздевалке«, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.