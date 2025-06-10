Экс-тренер «Локомотива» Оганесян — о Комличенко: команде был нужен нападающий, как Дзюба

«Хорошо, что Комличенко выбрал “Локомотив”. Команде был нужен нападающий, как Дзюба. Любой команде нужен такой нападающий. Понятно, что игры бывают разные. Где-то спереди нужен быстрый игрок, где-то — фактурный. С “Локомотивом” многие играют от обороны, поэтому Комличенко был нужен команде. Это хорошее приобретение. Надеемся, что Николай будет играть, как в “Ростове”, — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.