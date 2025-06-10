Гришин: Садулаев — один из лучших на своей позиции и будет хорошим приобретением для ЦСКА

"Садулаев — один из лучших футболистов на своей позиции, его не просто так вызвали в сборную России. Мне очень нравилось, как Лечи играл в последний сезон. Я очень рад, если Личка возглавит ЦСКА. Ему как раз пригодится такой футболист, как Садулаев. Это креативный нападающий, который постоянно создаёт моменты. Нужно делать такую сноску, что футболист в одной команде способен хорошо играть, а в другой — нет. Но я считаю, что Садулаев будет хорошим приобретением для ЦСКА.