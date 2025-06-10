«Думаю, всё достижимо». Николай Комличенко — о целях в «Локомотиве»

— Слушай, большое ожидание, потому что большой клуб с большой историей. Будем бороться за высокие места в таблице, понятное дело, финал Кубка тоже, я думаю, будет задачей номер один. Поэтому, я думаю, все вместе будем бороться за это. Я думаю, что всё достижимо, — сказал Комличенко в интервью клубной пресс-службе.