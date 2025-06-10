Акинфеев высказался на тему завершения карьеры

«Длинный путь по сей день продлевает футбольное долголетие. Многие говорят: “Сколько тебе, 38? Когда на пенсию?” Ребята, я не то что не наигрался, я хочу принести пользу команде, и могу её принести. Всё очень просто», — сказал вратарь в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.