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Быстров: «Боль от российского футбола у меня есть. Она от руководителей клубов»

Бывший футболист Владимир Быстров высказался о российском футболе.

Источник: Sport24

«Футбол — гордость или боль нашей страны? Просто люблю футбол и не обращаю внимания на высказывания людей. Какой есть он у нас, такой и есть. Футбол во всем мире одинаковый. Критика у нас? Пусть критикуют, во всем мире критикуют. У кого нет проблем? Они во всем есть, а не только в футболе.

У меня каждый матч нашей сборной вызывает гордость и когда выходил на поле, и когда смотрю игры. Вообще, когда гимн играл перед матчами, то испытывал гордость, что представляю такую великую страну.

И боль от российского футбола у меня есть. Она от руководителей клубов, который порой не совсем понимают, что делают. У нас таких руководителей, к сожалению, достаточно. Они сильно вредят нашему футболу. Все это потихоньку исправляют. Уже обязали, чтобы у всех были академии, обязали строить манежи, уделять больше ресурсов на свои школы и тренеров, давая им возможность работать в этих академиях. Вот этим и исправим. Когда таких школ, как у Галицкого, будет хотя бы десять по всей стране, тогда будет все отлично. А пока их нет», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.