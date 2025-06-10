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Слишкович назвал причину вылета «Оренбурга» из РПЛ: «Я не решил этот вопрос»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал вылет команды из РПЛ.

Источник: Sport24

Слишкович возглавил клуб в октябре 2024 года, но по итогам сезона-2024/25 «Оренбург» занял в турнирной таблице 15-е место, набрав 19 очков.

— На дистанции сезона не может быть случайностей. Это не одна игра, где может все случиться. Если ты последний или предпоследний, значит, заслужил.

Я четко понимаю причины, почему «Оренбург» занял 15-е место, но было бы некорректно озвучивать все. Кроме того, большую часть сезона «Оренбург» тренировал я — значит, должен взять вину на себя. Я не привык искать виноватых в своих неудачах.

Не думаю, что можно говорить о каком-то глобальном провале «Оренбурга». Вылет — отражение реальности.

— Реальности, в которой «Оренбург» жил и при вас?

— Во второй части сезона «Оренбург» выглядел чуть-чуть лучше, чем полгода назад. Физически — намного лучше, я бы сказал, что в каждой игре физически мы доминировали. Тактические идеи у нас тоже были. Мы часто доходили до чужой штрафной. То, что мы забили 12 голов, — это моя проблема. Я не решил этот вопрос, — сказал Слишкович в интервью "Спортс''.