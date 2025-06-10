Слишкович назвал причину вылета «Оренбурга» из РПЛ: «Я не решил этот вопрос»

— Во второй части сезона «Оренбург» выглядел чуть-чуть лучше, чем полгода назад. Физически — намного лучше, я бы сказал, что в каждой игре физически мы доминировали. Тактические идеи у нас тоже были. Мы часто доходили до чужой штрафной. То, что мы забили 12 голов, — это моя проблема. Я не решил этот вопрос, — сказал Слишкович в интервью "Спортс''.