Альба продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Ростов»

«Решением совета директоров на должность генерального директора утвержден Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям. Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», — приводит слова Сорокина пресс-служба клуба в Telegram-канале.