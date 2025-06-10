Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Сборные
1-й тайм
Беларусь
0
:
Россия
3
Все коэффициенты
П1
96.00
X
21.00
П2
1.04
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
:
Польша
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.28
П2
2.35
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.04
X
24.00
П2
64.00
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Румыния
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.53
П2
9.00
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
100.00
X
33.00
П2
1.03
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.48
П2
1.72
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
48.00

Альба продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Ростов»

Сорокин: Альба и тренерский штаб продолжат работу в «Ростове» в следующем сезоне.

Источник: https://vk.com/fcrostov

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба и его тренерский штаб продолжат работу в команде в следующем сезоне, заявил председатель совета директоров футбольного клуба Игорь Сорокин.

Также в команде официально заявили, что на пост генерального директора назначен Игорь Гончаров, который ранее занимал аналогичную должность в футбольном клубе «Чайка» из Песчанокопского. Он сменил Вадима Рыбакова.

«Решением совета директоров на должность генерального директора утвержден Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям. Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», — приводит слова Сорокина пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Альба руководит «Ростовом» с конца февраля 2025 года. С 2018-го он работал в штабе экс-тренера ростовчан Валерия Карпина, который покинул клуб перед возобновлением чемпионата России.

«Ростов» в прошедшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков за 30 туров. Также команда дошла до суперфинала Кубка России, где в серии пенальти уступила столичному ЦСКА.