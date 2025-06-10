Альба продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Ростов»

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба и его тренерский штаб продолжат работу в команде в следующем сезоне, заявил председатель совета директоров футбольного клуба Игорь Сорокин.
Также в команде официально заявили, что на пост генерального директора назначен Игорь Гончаров, который ранее занимал аналогичную должность в футбольном клубе «Чайка» из Песчанокопского. Он сменил Вадима Рыбакова.
«Решением совета директоров на должность генерального директора утвержден Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям. Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», — приводит слова Сорокина пресс-служба клуба в Telegram-канале.
Альба руководит «Ростовом» с конца февраля 2025 года. С 2018-го он работал в штабе экс-тренера ростовчан Валерия Карпина, который покинул клуб перед возобновлением чемпионата России.
«Ростов» в прошедшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков за 30 туров. Также команда дошла до суперфинала Кубка России, где в серии пенальти уступила столичному ЦСКА.