Капитан сборной Израиля покинул «Динамо» после скандала в Эстонии

Перед игрой на пресс-конференции Дасу спросили, как он может играть в России в текущей ситуации, на что капитан национальной команды ответил: «Я благодарен за годы, проведенные в России, как футболист и не занимаюсь политикой. Благодарен клубу за отношение ко мне как к спортсмену. На этом все». В итоге полиция Эстонии приехала в отель сборной Израиля, чтобы допросить Дасу. Ни к каким последствиям это не привело, Даса спокойно покинул страну.