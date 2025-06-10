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Капитан сборной Израиля покинул «Динамо» после скандала в Эстонии

У Эли Дасы, который отыграл за московский клуб три сезона, закончился срок контракта.

Источник: РИА "Новости"

Израильский защитник Эли Даса покинул «Динамо» в связи с окончанием срока действия контракта. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Футболист пришел в «Динамо» в сентябре 2022 года. За три сезона 32-летний капитан сборной Израиля провел 78 матчей, отличившись один раз. В сезоне 2023/24 он помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата России.

На прошлой неделе Даса оказался в центре скандала в Таллине, где его сборная играла против Эстонии (3:1) в отборе на чемпионат мира 2026 года. Полиция Эстонии допросила футболиста после его слов о благодарности в адрес России.

Перед игрой на пресс-конференции Дасу спросили, как он может играть в России в текущей ситуации, на что капитан национальной команды ответил: «Я благодарен за годы, проведенные в России, как футболист и не занимаюсь политикой. Благодарен клубу за отношение ко мне как к спортсмену. На этом все». В итоге полиция Эстонии приехала в отель сборной Израиля, чтобы допросить Дасу. Ни к каким последствиям это не привело, Даса спокойно покинул страну.