Николича сменит легенда ЦСКА, «Зенит» купит игрока сборной России. Трансферы и слухи дня

Комличенко официально в «Локомотиве»
29-летний форвард Николай Комличенко стал игроком московского «Локомотива». Сообщается, что стороны подписали трехлетнее соглашение. В минувшем сезоне РПЛ, выступая за «Ростов», Комличенко отметился 8 голами и 4 голевыми передачами в 26 матчах.
Комличенко выбирал из трех клубов: «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака». Не дождавшись конкретного предложения красно-белых, он согласился перейти в «Локомотив». После этого тренер «Спартака» Деян Станкович несколько раз звонил Комличенко, уговаривая перейти в его команду. Но форвард отказался, ведь уже дал устное согласие перейти в «Локомотив», хотя и признал, что предложение красно-белых могло быть выгоднее.
Осипенко пройдет медосмотр в «Зените»
Защитник «Ростова» Максим Осипенко готовится к переходу в «Зенит». Сообщается, что медицинское обследование игрока запланировано на 18 июня. Эта новость подтверждает более ранние сообщения о том, что сине-бело-голубые перехватили игрока у «Динамо», предложив Осипенко более выгодные финансовые условия контракта.
Инсайдеры писали, что «Динамо» якобы договорилось с Осипенко о зарплате около 1,4 млн евро в год. Защитник согласился, но тогда появился «Зенит», предложивший больше 3 млн евро (без учета бонусов). При этом к 31-летнему Осипенко присматривался и «Спартак», но москвичи были готовы предложить только 2 млн евро, не считая бонусов. Напомним, в прошедшем сезоне за «Ростов» Осипенко провел 30 матчей в РПЛ, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.
«Локомотив» усиливается паспортистами
Московский «Локомотив» активно работает над усилением состава. Сообщается, что скоро его могут пополнить два российских вингера — Александр Руденко и Зелимхан Бакаев. Если все пройдет гладко, то Руденко подпишет трехлетний контракт с зарплатой около 7 млн рублей в месяц плюс бонусы. «Локомотив» также возьмет на себя долги «Химок» перед 26-летним футболистом в размере 30 млн рублей.
Что касается Бакаева, он, как и Руденко, провел прошлый сезон в «Химках». Если Зелимхан пройдет медобследование, то подпишет контракт на три года. Примечательно, что 29-летний футболист сборной России перейдет в «Локомотив» свободным агентом.
«Спартак» присматривается к марокканскому полузащитнику
Московский «Спартак» рассматривает возможность усиления центра полузащиты за счет Аззедина Унаи из греческого «Панатинаикоса» (играл там в аренде из «Марселя»). По информации Metaratings.ru, 25-летний марокканец, входивший в состав сборной, дошедшей до полуфинала ЧМ-2022, стал одним из вариантов усиления для красно-белых. Пока официального предложения от «Спартака» не поступало. В прошлом сезоне Унаи забил 2 гола в 19 матчах чемпионата Греции.
Тикнизян переходит в «Црвену Звезду»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян близок к переходу в белградскую «Црвену Звезду». Как сообщает «Спорт-Экспресс», сделка между клубами согласована: сербы заплатят 1,7 млн евро плюс 0,3 млн в виде бонусов. Игрок прибудет в Белград 21 июня после краткого отдыха для прохождения медосмотра.
В завершившемся сезоне РПЛ Тикнизян провел 23 матча и забил 2 гола. В конце чемпионата Тикнизян публично выразил недовольство тренером Галактионовым и потребовал «Локомотив» его продать.
ЦСКА рассматривает Березуцкого в качестве нового тренера
Экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий может вновь возглавить армейцев. По данным Legalbet, клуб рассмотрит его кандидатуру, если не сможет договориться с приоритетными претендентами на пост главного тренера. Источники характеризуют Березуцкого как «самый экстренный и последний вариант». Напомним, он уже руководил командой в сезоне 2021/22 (тогда клуб занял пятое место).
Карраскаль согласовал долгосрочный контракт с «Фламенго»
Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль, вопреки заявлениям своего агента, договорился о переходе в бразильский «Фламенго». Журналист Уриэль Лугт сообщает, что игрок согласовал с клубом контракт, рассчитанный на четыре года. При этом «Динамо» предложена сумма в размере 13 млн евро, но москвичи пока не ответили на предложение.
ЦСКА вышел вперед в борьбе за Садулаева
Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев, вероятно, продолжит карьеру в ЦСКА. Как утверждает «Чемпионат», «Краснодар», ранее предлагавший за игрока сборной России 8 млн евро, вышел из переговоров после того, как грозненский клуб запросил 11 млн. Теперь армейцы стали основным претендентом на футболиста и близки к его приобретению.
Автор: Денис Лебеденко