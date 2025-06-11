Николича сменит легенда ЦСКА, «Зенит» купит игрока сборной России. Трансферы и слухи дня

Инсайдеры писали, что «Динамо» якобы договорилось с Осипенко о зарплате около 1,4 млн евро в год. Защитник согласился, но тогда появился «Зенит», предложивший больше 3 млн евро (без учета бонусов). При этом к 31-летнему Осипенко присматривался и «Спартак», но москвичи были готовы предложить только 2 млн евро, не считая бонусов. Напомним, в прошедшем сезоне за «Ростов» Осипенко провел 30 матчей в РПЛ, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.