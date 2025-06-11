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«Когда тебе 99, как можно праздновать 100?» Игрок «Зенита» Горшков — о переносе 100-летия

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказал своё видение ситуации со 100-летием петербургского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Изначально «Зенит» запланировал празднование 100-летия на концовку сезона-2024/2025. Однако после того, как клуб не выиграл ни одного внутреннего турнира, появились разговоры, что год 100-летия переносится на следующий сезон.

— Перенос 100-летия «Зенита» вызвал много обсуждений и шуток.

— Я скажу так: условно, тебе исполнилось 29 лет. Пошёл 30-й год. Ты скажешь, сколько тебе лет?

— 29.

— На момент последнего тура, 24 мая, «Зениту» сколько лет было?

— 99.

— На следующий день было 100. Ты сам ответил на свой вопрос. Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год — юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?

— Получается, что «Зенит» остался без Кубка на 100-летие.

— Был бы. Когда мы играли финал Пути РПЛ, «Зениту» было 99, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Зенит
3:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 52799 зрителей
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Сергей Семак
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Андрей Мостовой
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Боковой судья
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(Россия, Ростов-на-Дону)
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  • Вторая желтая карточка
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  • Нереализованный пенальти
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