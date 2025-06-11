«Когда тебе 99, как можно праздновать 100?» Игрок «Зенита» Горшков — о переносе 100-летия

Изначально «Зенит» запланировал празднование 100-летия на концовку сезона-2024/2025. Однако после того, как клуб не выиграл ни одного внутреннего турнира, появились разговоры, что год 100-летия переносится на следующий сезон.
— Перенос 100-летия «Зенита» вызвал много обсуждений и шуток.
— Я скажу так: условно, тебе исполнилось 29 лет. Пошёл 30-й год. Ты скажешь, сколько тебе лет?
— 29.
— На момент последнего тура, 24 мая, «Зениту» сколько лет было?
— 99.
— На следующий день было 100. Ты сам ответил на свой вопрос. Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год — юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?
— Получается, что «Зенит» остался без Кубка на 100-летие.
— Был бы. Когда мы играли финал Пути РПЛ, «Зениту» было 99, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сергей Семак
Сергей Ташуев
Андрей Мостовой
25′
Андрей Мостовой
45+6′
Педро
(Александр Соболев)
59′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
4
Юрий Горшков
31
Густаво Мантуан
82′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
70′
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
82′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
70′
30
Матео Кассьерра
1
Вадим Ульянов
95
Арсен Адамов
3
Лео Гогличидзе
14
Амин Талаль
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
32′
46′
7
Бернард Бериша
10
Лечи Садулаев
63′
5
Милош Шатара
77
Георгий Мелкадзе
70′
9
Родриго Руис Диас
2
Александр Жиров
12′
63′
55
Дарко Тодорович
18
Владислав Камилов
23′
46′
28
Даниил Зорин
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
4
6
Фолы
14
4
Офсайды
0
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти