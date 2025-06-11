В «Локомотиве» подтвердили переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»

— Наир Тикнизян точно покидает команду?
— Да.
— В «Црвену Звезду» уходит?
— Да. Пожелаем ему удачи. У него должно получиться в Сербии. Они же играют в Европе, ему там будет немножко интереснее.
— У вас есть разочарование в связи с уходом Тикнизяна?
— Не знаю, как сказать. Но если бы продали в какой‑то клуб посерьёзнее и подороже, было бы совсем хорошо, — приводит слова Филатова «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне футболист принял участие в 33 матчах во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.