В «Ростове» раскрыли, как изменится команда летом

«Клуб продолжает работу в штатном режиме. Что касается главной команды “Ростова”, то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу», — заявил Арутюнянц.
Также глава команды призвал болельщиков не реагировать на провокации.
10 июня нападающий «Ростова» Николай Комличенко стал игроком московского «Локомотива».
В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) коллектив из Ростова-на-Дону занял восьмое место, набрав 39 очков в 30 играх. В Суперфинале Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА — основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались армейцы.