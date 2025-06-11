В «Ростове» раскрыли, как изменится команда летом

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) коллектив из Ростова-на-Дону занял восьмое место, набрав 39 очков в 30 играх. В Суперфинале Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА — основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались армейцы.