В «Динамо» ответили на вопрос о новом главном тренере команды

«Тренер должен быть российский. Особенно сейчас, когда мы не играем на международной арене, что деньги тратить на иностранцев? У нас свои есть. Мы рассматриваем разных представителей футбола, в том числе, Черчесова. Остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете», — заявил Степашин.