Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сан-Марино
0
:
Австрия
4
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Румыния
2
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Нидерланды
8
:
Мальта
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
2
:
Польша
1
П1
X
П2

Александр Сильянов: О своем уходе из «Локо» узнавал из интернета и разных слушков

Футболист сборной России и «Локомотива» Александр Сильянов — о продлении контракта с «железнодорожниками», слухах о переходе в «Зенит» и «Динамо» и матчах национальной команды.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная России провела два товарищеских матча в начале июня. На прошлой неделе она дома сыграла вничью с Нигерией (1:1), а 10 июня вечером крупно обыграла в гостях Белоруссию (4:1). Матч в Минске полностью отыграл защитник Александр Сильянов, с осени 2022 года почти регулярно попадающий в состав национальной команды.

На днях он также подписал новый контракт с «Локо», который действует до лета 2029 года. При этом ранее в СМИ и Telegram-каналах регулярно появлялась информация о возможном переходе 24-летнего футболиста в «Зенит», московское «Динамо» и другие топ-клубы РПЛ. В интервью «Известиям» Сильянов поделился эмоциями от подписания нового соглашения, прокомментировал прошедшие матчи сборной, рассказал о своих футбольных кумирах и том, есть ли у него желание уехать на один из европейских чемпионатов.

— Как оцените матч с Белоруссией?

— Крупно победили, так что довольны результатом. Хотелось, конечно, обойтись без пропущенного гола. И вообще есть недовольство тем количеством моментов, которые возникали у наших ворот. Но главное, что выиграли, причем с крупным счетом. Поэтому уходим в отпуск в хорошем настроении.

— Как со стороны смотрелся матч против Нигерии? Чего не хватило для победы?

— Контролировали мяч, хорошо действовали в обороне. Чего не хватило, чтобы выиграть? Я считаю, что реализации моментов в конце матча.

— В ходе июньских матчей у сборной России прервалась длинная серия без пропущенных голов, начавшаяся полтора года назад. Вам как защитнику было принципиально максимально затянуть ее?

— Конечно, приятно, когда ты на ноль играешь, мало пропускаешь или вообще не пропускаешь. Но любая серия когда-то прекращается, поэтому ничего страшного.

— Вас вызывали почти на все матчи сборной с 2022 года, когда ее отстранили от международных соревнований. Всё еще сохраняете мотивацию играть за нее? Не воспринимаете как рутину?

— Не воспринимаю. По-прежнему с большим удовольствием приезжаю в сборную, как и в первый раз.

— Какой из своих матчей за сборную считаете лучшим для команды и себя лично?

— C Сербией или с Камеруном.

— Какой из ваших матчей за сборную больше всего запомнился по атмосфере?

— С Кубой было классно в Волгограде, когда почти весь стадион был заполнен. И на матч с Сербией в Москве много болельщиков пришло. Да и с Камеруном так же было. Мне кажется, любой матч сборной у нас был такой. Если так вспомнить все матчи, на которые меня вызывали, то всегда людей много приходило на трибуны. Так что каждая игра за сборную запоминается.

— Валерий Карпин изменился за те три месяца, что тренирует сборную без совмещения с «Ростовом» и без многочисленных длинных выездов с клубом?

— Как будто нет, если честно.

— Сами испытывали облегчение, когда после полутора лет в «Ростове» вернулись в «Локомотив» и больше не надо было постоянно сталкиваться с трудной логистикой?

— Конечно, чуть-чуть было облегчение, когда вернулся в «Локомотив», потому что уже не было таких постоянных поездок, какие были с «Ростовом». Но началась другая проблема — в Ростове-на-Дону я ездил из дома на тренировки пять минут, в Москве по часу или по 40 минут добираюсь до базы «Локомотива» в Баковке. Так что тут ничего не изменилось.

— Есть желание поехать играть на какой-нибудь из европейских национальных чемпионатов?

— Тяжелый вопрос. Раньше, наверное, были прямо такие амбиции. Раньше, наверное, мечтал о Европе, когда там Криштиану Роналду играл в «Манчестер Юнайтед». И я хотел поехать в «Манчестер Юнайтед». Сейчас бы я, возможно, не хотел поехать туда, если бы мне такое предложили. Такой прям огромной мечты уехать нет, поскольку у меня тут в России всё — семья, друзья. Но, если куда-то позовут, возможно, рассмотрю такой вариант.

— Есть любимый клуб в Европе?

— Наверное, «Манчестер Сити».

— За время игры в РПЛ были варианты уехать в Европу?

— Да нет, наверное. Либо мне просто не говорили об этом. Во всяком случае, я ни от кого не слышал ни разу о конкретном интересе ко мне со стороны европейского клуба.

— Кто из коллег по амплуа вам больше всех нравится как игрок? На кого ориентировались в детстве и ориентируетесь сейчас?

— В детстве я играл в нападении, поэтому ориентировался на Криштиану Роналду. А сейчас, поскольку я защитник, мне нравится, как играет Нуну Мендеш из ПСЖ.

— Как прокомментируете недавнее подписание с «Локомотивом» нового контракта до 2029 года?

— Очень рад остаться в «Локомотиве», в команде, которая мне стала родной, поскольку нахожусь в ней с 2019 года. Доволен тем, что продлил соглашение, и буду делать всё, чтобы приносить клубу пользу.

— Весь последний год появлялись слухи об интересе к вам со стороны «Зенита», московского «Динамо» и еще ряда клубов РПЛ. Что-то из этого было правдой?

— Разговоры были об этом, но в большинстве случаев я, как и все, узнавал обо всем из интернета и разных слушков. Не было прямо окончательного предложения от кого-то, чтобы перейти.

— Где будете проводить отпуск? Где обычно проводите лето?

— Обычно летом далеко не ездим. Либо отправляемся куда-то в новое место. В прошлом году летали в Турцию. Сейчас у нас с женой медовый месяц, и я готовлю ей сюрприз по поводу того, куда лететь. Но вообще собирались опять в Турцию.

Алексей Фомин