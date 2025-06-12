Александр Сильянов: О своем уходе из «Локо» узнавал из интернета и разных слушков

Сборная России провела два товарищеских матча в начале июня. На прошлой неделе она дома сыграла вничью с Нигерией (1:1), а 10 июня вечером крупно обыграла в гостях Белоруссию (4:1). Матч в Минске полностью отыграл защитник Александр Сильянов, с осени 2022 года почти регулярно попадающий в состав национальной команды.
На днях он также подписал новый контракт с «Локо», который действует до лета 2029 года. При этом ранее в СМИ и Telegram-каналах регулярно появлялась информация о возможном переходе 24-летнего футболиста в «Зенит», московское «Динамо» и другие топ-клубы РПЛ. В интервью «Известиям» Сильянов поделился эмоциями от подписания нового соглашения, прокомментировал прошедшие матчи сборной, рассказал о своих футбольных кумирах и том, есть ли у него желание уехать на один из европейских чемпионатов.
— Как оцените матч с Белоруссией?
— Крупно победили, так что довольны результатом. Хотелось, конечно, обойтись без пропущенного гола. И вообще есть недовольство тем количеством моментов, которые возникали у наших ворот. Но главное, что выиграли, причем с крупным счетом. Поэтому уходим в отпуск в хорошем настроении.
— Как со стороны смотрелся матч против Нигерии? Чего не хватило для победы?
— Контролировали мяч, хорошо действовали в обороне. Чего не хватило, чтобы выиграть? Я считаю, что реализации моментов в конце матча.
— В ходе июньских матчей у сборной России прервалась длинная серия без пропущенных голов, начавшаяся полтора года назад. Вам как защитнику было принципиально максимально затянуть ее?
— Конечно, приятно, когда ты на ноль играешь, мало пропускаешь или вообще не пропускаешь. Но любая серия когда-то прекращается, поэтому ничего страшного.
— Вас вызывали почти на все матчи сборной с 2022 года, когда ее отстранили от международных соревнований. Всё еще сохраняете мотивацию играть за нее? Не воспринимаете как рутину?
— Не воспринимаю. По-прежнему с большим удовольствием приезжаю в сборную, как и в первый раз.
— Какой из своих матчей за сборную считаете лучшим для команды и себя лично?
— C Сербией или с Камеруном.
— Какой из ваших матчей за сборную больше всего запомнился по атмосфере?
— С Кубой было классно в Волгограде, когда почти весь стадион был заполнен. И на матч с Сербией в Москве много болельщиков пришло. Да и с Камеруном так же было. Мне кажется, любой матч сборной у нас был такой. Если так вспомнить все матчи, на которые меня вызывали, то всегда людей много приходило на трибуны. Так что каждая игра за сборную запоминается.
— Валерий Карпин изменился за те три месяца, что тренирует сборную без совмещения с «Ростовом» и без многочисленных длинных выездов с клубом?
— Как будто нет, если честно.
— Сами испытывали облегчение, когда после полутора лет в «Ростове» вернулись в «Локомотив» и больше не надо было постоянно сталкиваться с трудной логистикой?
— Конечно, чуть-чуть было облегчение, когда вернулся в «Локомотив», потому что уже не было таких постоянных поездок, какие были с «Ростовом». Но началась другая проблема — в Ростове-на-Дону я ездил из дома на тренировки пять минут, в Москве по часу или по 40 минут добираюсь до базы «Локомотива» в Баковке. Так что тут ничего не изменилось.
— Есть желание поехать играть на какой-нибудь из европейских национальных чемпионатов?
— Тяжелый вопрос. Раньше, наверное, были прямо такие амбиции. Раньше, наверное, мечтал о Европе, когда там Криштиану Роналду играл в «Манчестер Юнайтед». И я хотел поехать в «Манчестер Юнайтед». Сейчас бы я, возможно, не хотел поехать туда, если бы мне такое предложили. Такой прям огромной мечты уехать нет, поскольку у меня тут в России всё — семья, друзья. Но, если куда-то позовут, возможно, рассмотрю такой вариант.
— Есть любимый клуб в Европе?
— Наверное, «Манчестер Сити».
— За время игры в РПЛ были варианты уехать в Европу?
— Да нет, наверное. Либо мне просто не говорили об этом. Во всяком случае, я ни от кого не слышал ни разу о конкретном интересе ко мне со стороны европейского клуба.
— Кто из коллег по амплуа вам больше всех нравится как игрок? На кого ориентировались в детстве и ориентируетесь сейчас?
— В детстве я играл в нападении, поэтому ориентировался на Криштиану Роналду. А сейчас, поскольку я защитник, мне нравится, как играет Нуну Мендеш из ПСЖ.
— Как прокомментируете недавнее подписание с «Локомотивом» нового контракта до 2029 года?
— Очень рад остаться в «Локомотиве», в команде, которая мне стала родной, поскольку нахожусь в ней с 2019 года. Доволен тем, что продлил соглашение, и буду делать всё, чтобы приносить клубу пользу.
— Весь последний год появлялись слухи об интересе к вам со стороны «Зенита», московского «Динамо» и еще ряда клубов РПЛ. Что-то из этого было правдой?
— Разговоры были об этом, но в большинстве случаев я, как и все, узнавал обо всем из интернета и разных слушков. Не было прямо окончательного предложения от кого-то, чтобы перейти.
— Где будете проводить отпуск? Где обычно проводите лето?
— Обычно летом далеко не ездим. Либо отправляемся куда-то в новое место. В прошлом году летали в Турцию. Сейчас у нас с женой медовый месяц, и я готовлю ей сюрприз по поводу того, куда лететь. Но вообще собирались опять в Турцию.
Алексей Фомин