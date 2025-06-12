Александр Сильянов: О своем уходе из «Локо» узнавал из интернета и разных слушков

— С Кубой было классно в Волгограде, когда почти весь стадион был заполнен. И на матч с Сербией в Москве много болельщиков пришло. Да и с Камеруном так же было. Мне кажется, любой матч сборной у нас был такой. Если так вспомнить все матчи, на которые меня вызывали, то всегда людей много приходило на трибуны. Так что каждая игра за сборную запоминается.