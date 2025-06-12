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Гладышев — о бане российского футбола: хочешь в ЛЧ? Проводи хороший сезон и езжай в Европу

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос о мотивации в период отстранения российских команд от международных соревнований.

Источник: Чемпионат.com

— Что чувствует молодой талантливый футболист в эпоху изоляции? Ты давно мог бы дебютировать в еврокубках.

— Обиду. Меня и ребят из сборной U19 это ещё напрямую коснулось. Заняли первое место в отборочной группе с немцами, в следующем раунде соперники были по силам. Понимал, что спокойно их пройдём. Хорошая команда. Была надежда, что молодых не отстранят, всё-таки юношеский турнир.

Конечно, охота прочувствовать и что такое Лига чемпионов. Я года полтора назад побывал на матче «Интер» — «Реал Сосьедад». Сильное ощущение. Мурашки от гимна. Понимаешь, что мог бы тоже участвовать в таком турнире… Надеюсь, ещё получится.

— Как сделать, чтобы обида не превращалась в демотивацию?

— У меня наоборот — супермотивация. Хочешь в Лигу чемпионов? Проводи хороший сезон и езжай в Европу. Работай — и тебя заметит европейский клуб, — приводит слова Гладышева Sports.ru.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

Беларусь
1:4
Первый тайм: 0:3
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
10.06.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Национальный
Главные тренеры
Карлос Алос
Валерий Карпин
Голы
Беларусь
Вадим Пигас
54′
Россия
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
Составы команд
Беларусь
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
Россия
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти