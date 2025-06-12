Гладышев — о бане российского футбола: хочешь в ЛЧ? Проводи хороший сезон и езжай в Европу

— Обиду. Меня и ребят из сборной U19 это ещё напрямую коснулось. Заняли первое место в отборочной группе с немцами, в следующем раунде соперники были по силам. Понимал, что спокойно их пройдём. Хорошая команда. Была надежда, что молодых не отстранят, всё-таки юношеский турнир.