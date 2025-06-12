Гладышев — о бане российского футбола: хочешь в ЛЧ? Проводи хороший сезон и езжай в Европу

— Что чувствует молодой талантливый футболист в эпоху изоляции? Ты давно мог бы дебютировать в еврокубках.
— Обиду. Меня и ребят из сборной U19 это ещё напрямую коснулось. Заняли первое место в отборочной группе с немцами, в следующем раунде соперники были по силам. Понимал, что спокойно их пройдём. Хорошая команда. Была надежда, что молодых не отстранят, всё-таки юношеский турнир.
Конечно, охота прочувствовать и что такое Лига чемпионов. Я года полтора назад побывал на матче «Интер» — «Реал Сосьедад». Сильное ощущение. Мурашки от гимна. Понимаешь, что мог бы тоже участвовать в таком турнире… Надеюсь, ещё получится.
— Как сделать, чтобы обида не превращалась в демотивацию?
— У меня наоборот — супермотивация. Хочешь в Лигу чемпионов? Проводи хороший сезон и езжай в Европу. Работай — и тебя заметит европейский клуб, — приводит слова Гладышева Sports.ru.
Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.
Карлос Алос
Валерий Карпин
Вадим Пигас
54′
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти