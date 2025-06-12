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39-летний Акинфеев рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

39-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями о том, чем будет заниматься после завершения профессиональной карьеры.

Источник: РИА "Новости"

«Есть академия в Реутове, “Чанов-Акинфеев”, сейчас там строят стадион. Есть некая тема сделать линейку таких академий… Там будет не только футбол — паддл, теннис, бадминтон…» — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Ранее Акинфеев анонсировал открытие «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова» в Реутове. Вячеслав Чанов — экс-вратарь сборной СССР, с 2005-го по 2017-й работавший тренером вратарей ЦСКА и тульского «Арсенала». Акинфеев — самый титулованный российский футболист в истории.