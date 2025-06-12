39-летний Акинфеев рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

«Есть академия в Реутове, “Чанов-Акинфеев”, сейчас там строят стадион. Есть некая тема сделать линейку таких академий… Там будет не только футбол — паддл, теннис, бадминтон…» — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.