39-летний Акинфеев рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

«Есть академия в Реутове, “Чанов-Акинфеев”, сейчас там строят стадион. Есть некая тема сделать линейку таких академий… Там будет не только футбол — паддл, теннис, бадминтон…» — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.
Ранее Акинфеев анонсировал открытие «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова» в Реутове. Вячеслав Чанов — экс-вратарь сборной СССР, с 2005-го по 2017-й работавший тренером вратарей ЦСКА и тульского «Арсенала». Акинфеев — самый титулованный российский футболист в истории.