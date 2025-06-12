Вагнер Лав выступал за московскую команду с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Он является одним из самых результативных легионеров в истории российского футбола.
— Ваш любимый русский напиток?
— Водка.
— Любимое русское блюдо?
— Плов.
— Любимый российский музыкальный артист?
— Тимати.
— Любимый российский город, кроме Москвы?
— Краснодар.
— Любимый российский футболист?
— Юрий Жирков.
— Любимое слово на русском?
— Любовь.
— Лучший друг из России?
— Игорь Акинфеев, — сказал Вагнер Лав в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Кубка России по футболу.