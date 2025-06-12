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«Торпедо» сыграет со «Спартаком» на сборах

Вышедшее в РПЛ «Торпедо» сыграет со «Спартаком» в рамках тренировочного сбора.

Источник: ФК "Торпедо" Москва

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» сыграет со «Спартаком» в рамках первого учебно-тренировочного сбора, сообщается на официальном сайте автозаводцев.

Контрольная встреча между «Торпедо» и «Спартаком» состоится 29 июня в Тарасовке — на тренировочной базе «красно-белых».

До матча со «Спартаком» «Торпедо» сыграет против ярославского «Шинника». Матч состоится 21 июня.

«Торпедо» по итогам минувшего сезона заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя год после вылета. «Спартак» занял четвертое место в РПЛ.