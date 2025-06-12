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Карпин подпишет контракт с «Динамо» 12 июня

Как стало известно «СЭ», сегодня, 12 июня, главный тренер сборной России Валерий Карпин подпишет контракт с «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

2 июня «СЭ» сообщал, что 56-летний специалист 16 июня проведет первую тренировку в «Динамо». Карпин будет получать от бело-голубых 2−2,5 миллиона евро в год.

Автор: Константин Алексеев