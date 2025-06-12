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«Зенит» объявил лучшего футболиста сезона-2024/2025

Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим футболистом «Зенита» в сезоне-2024/2025.

Источник: Чемпионат.com

«Внимание! Важное заявление! Андрей Мостовой — “G-Drive. Лучший игрок” сезона-2024/2025. Поздравляем, Мост! Желаем совместить личные успехи с командными наградами и в следующем сезоне», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».

Мостовому 27 лет, в минувшем сезоне он провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

«Зенит» занял второе место в завершившемся чемпионате России, а также дошёл до финала Пути РПЛ Кубка России, где по сумме двух матчей уступил московскому ЦСКА.