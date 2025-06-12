«Балтика» арендовала футболиста «Ростова» Уткина до конца сезона-2025/26

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Полузащитник Даниил Уткин перешел на правах аренды из «Ростова» в калининградскую «Балтику», сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба, вернувшегося по итогам сезона-2024/25 в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Арендное соглашение заключено до 30 июня 2026 года.
— Мы рады приветствовать Даниила в дружной семье балтийцев и желаем успехов и побед в составе «Балтики», — говорится в сообщении.
Уткину 25 лет, прошлый сезон он начал в «Ростове», а в сентябре перешел в грозненский «Ахмат» на правах аренды. В сезоне-2024/25 Уткин провел 28 матчей в РПЛ и Кубке России, забив один гол. Ранее полузащитник выступал за «Краснодар», воспитанником которого он является. На счету Уткина два матча и один забитый мяч за сборную России.