«Он родился, чтобы быть “десяткой”. “Зенит” подписывает реальную звезду из Бразилии

Жерсона можно считать заменой Клаудиньо, а можно — Вендела. И та, и другая версия имеют право на жизнь. Последний хоть и вернулся неожиданно из «Ботафого», разорвав контракт с бразильским клубом, однако не факт, что останется в Санкт-Петербурге. Жерсон из той же породы игроков, что Клаудиньо с Венделом. Они могут отличаться позициями, некоторыми игровыми характеристиками и физическими данными. Но суть одна — это невероятно техничные, креативные и умеющие решать эпизод за счёт индивидуальных действий футболисты. Жерсон способен сыграть практически на любом месте в центре поля и группе атаки. Он везде будет «делать разницу». И, что ещё очень ценно, будущий новичок «Зенита» — адаптированная к Европе звезда чемпионата Бразилии.