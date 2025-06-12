Шпилевский подпишет контракт с «Пари НН» на три года

При этом нижегородцы еще могут остаться в премьер-лиге. Большинство клубов РПЛ проголосовали за вариант, при котором «Пари НН» заменит в РПЛ «Химки», которые не получили лицензию на следующий сезон. Окончательное решение о замене подмосковной команды будет принято на исполкоме РФС.