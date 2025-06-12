Шпилевский подпишет контракт с «Пари НН» на три года

Соглашение должно быть подписано в ближайшие дни.
Предыдущим местом работы Шпилевского был кипрский «Арис», за который выступает Александр Кокорин. Тренер возглавлял команду с февраля 2022 года, в 2023 году он выиграл с ней чемпионат и Суперкубок Кипра. По окончании сезона-2024/25 Шпилевский покинул «Арис».
В четверг, 12 июня «Пари НН» объявил об отставке Виктора Гончаренко, который возглавлял команду с октября 2024 года. Под его руководством клуб занял 13-е место в РПЛ и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.
При этом нижегородцы еще могут остаться в премьер-лиге. Большинство клубов РПЛ проголосовали за вариант, при котором «Пари НН» заменит в РПЛ «Химки», которые не получили лицензию на следующий сезон. Окончательное решение о замене подмосковной команды будет принято на исполкоме РФС.