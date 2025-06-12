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Шпилевский подпишет контракт с «Пари НН» на три года

По данным «СЭ», «Пари НН» договорился с Алексеем Шпилевским о контракте на три года.

Источник: ФК «Арис»

Соглашение должно быть подписано в ближайшие дни.

Предыдущим местом работы Шпилевского был кипрский «Арис», за который выступает Александр Кокорин. Тренер возглавлял команду с февраля 2022 года, в 2023 году он выиграл с ней чемпионат и Суперкубок Кипра. По окончании сезона-2024/25 Шпилевский покинул «Арис».

В четверг, 12 июня «Пари НН» объявил об отставке Виктора Гончаренко, который возглавлял команду с октября 2024 года. Под его руководством клуб занял 13-е место в РПЛ и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.

При этом нижегородцы еще могут остаться в премьер-лиге. Большинство клубов РПЛ проголосовали за вариант, при котором «Пари НН» заменит в РПЛ «Химки», которые не получили лицензию на следующий сезон. Окончательное решение о замене подмосковной команды будет принято на исполкоме РФС.